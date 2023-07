France : Impact sensible des émeutes sur le tourisme

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

La France a été agitée au cours des derniers jours par des émeutes, causées par le meurtre du jeune Nahel par un policier le 27 juin dernier à Nanterre (Hauts-de-Seine). Ces violences urbaines ont fait la Une des journaux dans l'Hexagone ainsi qu'à l'échelle internationale, selon l’Agence de presse Anadolu.

Anadolu (AA) a interrogé des professionnels du tourisme pour tenter d'évaluer l'impact de ces violences sur ce secteur clé.

- Baisse des réservations

Interrogé par AA, l'office de Tourisme de Paris fait état d'une baisse importante des réservations aériennes pour Paris lors des violences urbaines. Le nombre d'achats des billets par rapport à la même période en 2022 a notamment reculé le mercredi 28 juin (-33 % en comparaison à 2022) et le jeudi 29 juin (-41 %).

"Il s'agit d'un ralentissement des achats, sans pic d'annulation", précise néanmoins l'Office de tourisme de la capitale française.

"La tendance des réservations pour l'été (de juillet à septembre) reste positive par rapport à 2022 : à ce stade, rien n'indique qu'il y ait eu des annulations ou un ralentissement international important", ajoute-t-il, alors que les chiffres ne sont pas consolidés.

L'Office de tourisme de Paris fait également état d'une légère baisse constatée (-2 %) sur les recherches de vols nationaux et internationaux entre la semaine du 19 juin et celle du 26 juin.

"Depuis dimanche, nous observons une légère inflexion des réservations hôtelières, sans décrochage significatif", note-t-il encore sans faire de chiffrage.

Interrogé en fin de semaine dernière par la presse française, le directeur de l'organisme parisien Jean-François Rial a fait état de "milliers d'annulations" avec un recul sur début juillet autour des 20-25 % d'annulations à Paris sur la clientèle internationale, estimant que les chiffres devraient être similaires pour l'ensemble de l'Hexagone.

Jean-François Rial décrit une baisse d'environ 15 % des annulations à Paris pour les clients américains. Il explique ce recul par la répétition de ce type d'événement, notamment les manifestations contre la réforme des retraites et la grève des éboueurs, qui ont donné une mauvaise image de la France à l'international.

Pour sa part, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Bouches-du-Rhône a annoncé le chiffre de 30 % d’annulations à Marseille suite aux violences urbaines et à l'annulation de divers événements.

- Importante perte de chiffre d'affaires

Interrogée par Anadolu, Céline, la propriétaire et directrice d'un hôtel trois étoiles dans le centre de Paris a fait état de "plus de 4000 euros" de perte de chiffre d'affaires entre le 28 juin (lendemain du début des violences urbaines) et le 3 juillet.

"J'ai perdu au moins un quart de ma clientèle dans cette période, avec beaucoup d'annulations. D'habitude, à cette période, je n'ai aucune chambre disponible. La semaine dernière, j'avais en gros deux à trois chambres sur dix qui restaient disponibles. J'ai aussi eu des annulations pour cette semaine, mais j'ai l'impression qu'avec la fin des violences, ça reprend petit à petit. On croise les doigts", a-t-elle déclaré.

Céline pense qu'une aide de l'État serait la bienvenue pour pallier ses pertes, notamment la suspension des cotisations patronales et le gel du remboursement des prêts garantis par l’État durant la pandémie.

À Nanterre, lieu de déclenchement des événements, le 27 juin, le directeur d'hôtel d'une célèbre chaîne internationale, fait état d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 70 %, causée notamment par les annulations de clients français ayant préféré repousser leurs voyages ou se reporter vers d'autres destinations.

Sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées, l'addition n'est pas aussi salée. Qu'il s'agisse des hôtels ou des commerces, aucun impact significatif n'a été ressenti, hormis l'augmentation des dépenses pour assurer la sécurité, notamment du personnel en plus, ainsi que la pose des plaques en bois ou de nouveau rideaux métalliques contre les dégâts éventuels pouvant être causés par les émeutiers.

Dans un entretien accordé ce mardi à la chaîne d'information américaine « CNN », le ministre français de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire a tenu à rassurer le public étranger, soulignant que les émeutes n'auront "pas d’impact sur la croissance française, sur l’attractivité française ou sur le tourisme français".

"L’économie française est solide, la vie quotidienne des citoyens français n’est pas menacée par ce qui s’est passé. Nous revenons à une situation plus calme", a-t-il déclaré.

Pour rappel, les autorités de nombreux pays (dont les États-Unis et l'Allemagne) avaient invité, la semaine dernière, leurs ressortissants à ne pas se rendre en France, hors nécessité.