Beijing émet l'alerte la plus élevée à la canicule

Pékin, 6 juillet, AZERTAC

Beijing a émis jeudi une alerte rouge pour les températures élevées, la plus élevée dans le système d'alerte à code couleur, les températures dans la plupart des parties de la ville devant dépasser les 40 degrés Celsius, selon l’agence de presse chinoise Xinhua.

Il s'agit de la deuxième alerte rouge pour hautes températures émise par la capitale nationale cet été.

La température à la station météorologique de Nanjiao dans le sud de Beijing a atteint 40,9 degrés Celsius mercredi, a déclaré He Na, prévisionniste en chef de l'observatoire météorologique de la municipalité.

La station a enregistré 18 jours de températures égales ou supérieures à 35 degrés Celsius, et quatre jours de températures égales ou supérieures à 40 degrés entre juin et le 5 juillet. Il s'agit des températures les plus élevées enregistrées pour la même période depuis la création de la station en 1951.

La ville continuera à cuire à subir des températures élevées jeudi et vendredi, selon les prévisions.

Le service météorologique conseille aux habitants de réduire leurs activités en plein air et d'adopter les mesures nécessaires pour prévenir les coups de chaleur et les coups de soleil lorsqu'ils sortent.

Depuis juin, les régions du nord et d'autres régions de la Chine ont connu cinq vagues de vagues de chaleur, avec des températures maximales quotidiennes atteignant 35 degrés Celsius ou plus, et de nombreux endroits dans la région de Beijing-Tianjin-Hebei ont battu des records historiques.