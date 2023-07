Lancement de la première édition du Prix ICESCO pour la transformation des déchets biologiques en barres alimentaires

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO)) a le plaisir d’annoncer le lancement de la première édition de son Prix pour la transformation des déchets biologiques en barres alimentaires, qui vise à soutenir les entrepreneurs et les startups dans le développement de technologies innovantes pour extraire les protéines, les graisses et les glucides des aliments gaspillés. Trois prix seront décernés aux trois meilleurs projets dans les États membres de l’ICESCO, qui seront sélectionnés par un jury composé d’experts internationaux, selon le site web de l’ICESCO.

Le prix vise également à renforcer l’intérêt des jeunes et des femmes des pays du monde islamique à développer des solutions innovantes pour tirer le meilleur parti des aliments gaspillés, afin de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire. Il a pour but aussi de soutenir les spécialistes dans le développement des technologies innovantes dans le domaine de la sécurité alimentaire et les entrepreneurs de l’économie verte.

Par ailleurs, le gagnant du premier prix recevra (30 000 US$), le gagnant du deuxième recevra (15 000 US$) et le gagnant du troisième recevra (5 000 US$).

Les projets participant au concours seront évalués par le jury en deux phases, la première consiste à sélectionner les 5 meilleurs projets avancés, et inviter leurs détenteurs à les présenter devant le jury, afin d’évaluer l’efficacité de la technologie proposée, pour ensuite sélectionner les projets les plus innovants, qui respectent l’environnement et contribuent au développement et à l’emploi, et enfin, choisir les trois lauréats du prix.

Les personnes souhaitant participer doivent remplir le formulaire relatif au prix sur le site de l’ICESCO, via le lien : https://forms.office.com/r/EuigAzWmHf, et envoyer le dossier de candidature, au plus tard le 31 août 2023, à l’adresse électronique : [email protected], comprenant :

Une lettre de demande de participation au concours ;

Le CV du participant, ou de tous les membres de l’équipe du projet, dans le cas des startups ;

Une brève présentation du projet, en cinq pages au maximum, expliquant l’idée et la technologie d’extraction des composants des barres alimentaires ;

Des échantillons physiques de produits finis à l’adresse qui sera déterminé ultérieurement, après la présélection de certains projets.