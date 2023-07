Le volume des ventes du commerce de détail inchangé dans la zone euro et en baisse de 0,1% dans l’UE

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

En mai 2023, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières est resté inchangé dans la zone euro et a diminué de 0,1% dans l’UE, par rapport à avril 2023, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

En avril 2023, le volume des ventes du commerce de détail est resté stable dans la zone euro et a augmenté de 0,1% dans l’UE. En mai 2023, par rapport à mai 2022, l’indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 2,9% dans la zone euro et de 3,0% dans l’UE.

Dans la zone euro en mai 2023 par rapport à avril 2023, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 0,5% pour le secteur « alimentation, boissons et tabac » et de 0,3% pour les « carburants », tandis qu’il a augmenté de 0,1% pour les « produits non alimentaires ».

Dans l'UE, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 0,3% pour le secteur « alimentation, boissons et tabac », tandis qu’il est resté inchangé pour les « produits non alimentaires » et a augmenté de 0,3% pour les « carburants ».

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes baisses mensuelles du volume total du commerce de détail ont été enregistrées en Slovénie (-5,3%), au Luxembourg (-4,5%) et en Pologne (-3,7%). Les plus fortes hausses ont été observées en Roumanie (+3,3%), au Portugal (+3,2%) et en Suède (+1,6%).

En mai 2023, par rapport à mai 2022, le volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro a diminué de 3,5% pour le secteur « alimentation, boissons et tabac », de 2,2% pour les « carburants » et de 2,1% pour les « produits non alimentaires ».

Dans l’UE, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 3,5% pour le secteur « alimentation, boissons et tabac », de 2,5% pour les « carburants » et de 2,4% pour les « produits non alimentaires ».

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes baisses annuelles du volume total du commerce de détail ont été enregistrées en Slovénie (-13,4%), en Hongrie (-12,3%) et en Estonie (-9,6%). Les plus fortes hausses ont été observées en Espagne (+7,3%), à Chypre (+6,1%) et à Malte (+3,3%).