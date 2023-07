Réunion élargie des présidents azerbaïdjanais et albanais MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev et le président de la République d’Albanie, Bajram Begaj, ont eu vendredi une réunion élargie aux membres des deux délégations.

Saluant les membres de la délégation, le président Ilham Aliyev a dit :

- Monsieur le Président, chers invités, bienvenue encore une fois. Je suis très ravi d’avoir l’occasion d’accueillir M. le Président en visite officielle. Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude pour l’hospitalité lors de ma visite officielle en Albanie l’année dernière. Je suis heureux que nous ayons établi des relations amicales très étroites et que le dialogue politique de haut niveau entre nos pays ait un très bon dynamisme. Bien sûr, c’est un facteur important pour renforcer les relations entre nos pays, que je qualifierais d'excellentes et ça se traduit par un soutien mutuel au sein des institutions internationales et aussi dans les activités pratiques en matière d’énergie et de développement économique.

Nous avons déjà échangé avec vous sur l’agenda bilatéral, sur les questions régionales, sur les questions liées à la sécurité et à la coopération. Maintenant, en présence des délégations, nous allons poursuivre notre dialogue.

Je suis vraiment très heureux qu’aujourd’hui l’Albanie et l’Azerbaïdjan travaillent comme des amis proches et des frères, et les perspectives de notre coopération sont vraiment très prometteuses. Parce qu’il y a une base très solide, qui est notre amitié et nos intérêts mutuels et une vision très claire de l’avenir sur la façon de faire avancer nos relations bilatérales et de renforcer la coopération. Bien sûr, un facteur important qui constitue la base de la coopération est les questions liées au développement énergétique, et nous l’avons déjà abordé et le poursuivront lors de la réunion avec la participation des délégations. Parce que nous avons d’autres projets dans ce sens, qui ont été discutés avec vous lors de ma visite officielle et avec d’autres responsables albanais.

Monsieur le Président, une fois de plus bienvenue en Azerbaïdjan.

Le président Bajram Begaj a dit :

- Honorable Président, cher ami,

C’est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd’hui ici à Bakou, une ville magnifique. En même temps, je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements pour l’hospitalité très chaleureuse et amicale que vous m’avez réservée ainsi qu’à ma délégation. Je suis convaincu que l’intensité de nos rencontres réaffirme notre engagement et notre volonté commune de dynamiser les relations entre nos deux pays qui connaissent depuis quelques années un développement dynamique tant dans le domaine politique qu’économique. Comme vous l’avez dit, nous avons d’excellentes relations et nous devons aussi travailler de sorte à rendre excellentes nos relations économiques. J’apprécie beaucoup votre contribution personnelle et votre engagement dans cette nouvelle page de l’histoire des relations entre nos deux pays. Cette année, nous célébrons le 30ème anniversaire de l’établissement de nos relations diplomatiques.

Encore une fois, merci beaucoup.