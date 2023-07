La coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Algérie au menu de discussions

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

Dans le cadre de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés (MNA), le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Djeyhoun Baïramov a rencontré le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives d’expansion des relations d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Algérie. Les ministres ont abordé l’importance de la poursuite du dialogue politique et des visites réciproques de haut niveau.

Ahmed Attaf a exprimé sa satisfaction du développement croissant de la coopération entre les deux pays.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de coopération dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, dans le secteur pharmaceutique, de l’équipement médical et autres, ainsi que la coopération régionale et multilatérale.