Recep Tayyip Erdogan : La Türkiye est toujours aux cotés de l’Azerbaïdjan

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu ce jeudi une délégation conduite par Inam Karimov, président de la Cour suprême de la République d’Azerbaïdjan.

Exprimant ses remerciements pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux, Inam Karimov a félicité Recep Tayip Erdogan de sa victoire aux élections présidentielles en Türkiye. Il s’est déclaré convaincu que la Türkiye parviendrait sous sa direction à un développement global à l'avenir.

Le président turc a souligné que les relations amicales et fraternelles avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev étaient une source de confiance pour les deux peuples.

Il a été noté qu’aujourd’hui les relations entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye dans le domaine juridique et judiciaire se développaient très bien et la coopération existante se renforcerait encore plus.

Recep Tayyip Erdogan a affirmé que la Türkiye était toujours aux cotés de l’Azerbaïdjan. Il a souhaité au président de la Cour suprême d’Azerbaïdjan ainsi qu’à son équipe plein succès dans leurs activités.