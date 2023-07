Le président Aliyev : L'Azerbaïdjan et l'Albanie travaillent comme des amis proches et des frères

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

« Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan et l'Albanie travaillent comme des amis proches et frères. Les perspectives de notre coopération sont vraiment très prometteuses », a noté Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, lors de la réunion élargie avec son homologue albanais Bajram Begaj.

« Parce qu'il y a une base très solide, qui est notre amitié et nos intérêts mutuels et une vision très claire de l'avenir sur la façon de faire avancer nos relations bilatérales et de renforcer la coopération. Bien sûr, un facteur important comme base de coopération était les questions liées au développement énergétique. Nous avons d'autres projets à cet égard », a-t-il ajouté.