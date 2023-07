Bajram Begaj apprécie l'engagement du président Ilham Aliyev dans la nouvelle page de l'histoire des relations azerbaïdjano-albanaises

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

« C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui ici dans la grande et belle ville de Bakou. Je suis convaincu que l'intensité de nos rencontres réaffirme notre engagement et notre volonté commune de dynamiser nos relations entre les deux pays qui, dans un esprit d'amitié fraternelle et de coopération, connaissent depuis quelques années un développement dynamique dans les domaines politique ainsi qu'économique », a déclaré le président albanais Bajram Begaj lors de la réunion élargie avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Comme vous (le président Ilham Aliyev – réd.) l'avez dit, nous avons d'excellentes relations et nous devons aussi travailler de sorte à rendre nos relations économiques excellentes. J’apprécie beaucoup votre contribution personnelle et votre engagement dans cette nouvelle page de l'histoire des relations entre nos deux pays », a fait savoir Bajram Begaj.