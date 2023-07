Le président Ilham Aliyev : Nous nous attendons à ce que davantage de pays membres de l'UE commencent à recevoir du gaz naturel d'Azerbaïdjan

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

« La coopération dans le secteur de l'énergie entre l’Azerbaïdjan et l'Albanie est importante non seulement pour nos pays, mais également pour un grand nombre d'autres pays, en particulier les pays participant au projet TAP, qui fait partie du Corridor gazier méridional. Ce gazoduc traverse le territoire albanais et constitue actuellement une source de sécurité énergétique », a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans la déclaration à la presse avec son homologue albanais Bajram Begaj.

Le chef de l’Etat a ajouté : « Compte tenu du travail actif de l'Azerbaïdjan et de l'Union européenne sur les questions d'approvisionnement en gaz et du document signé entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan sur le partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie, ce sont évidemment des critères importants pour une coopération étroite entre nos pays. »

« La sécurité énergétique de nombreux pays européens est également assurée par le Corridor gazier méridional. Et le nombre de ces pays s’accroît, les exportations de gaz de l'Azerbaïdjan vers le marché de l'Union européenne augmentent, les volumes augmentent et la géographie s’étend. Et d'ici la fin de cette année, nous nous attendons à ce que davantage de pays membres de l'UE commencent à recevoir du gaz naturel de l'Azerbaïdjan », a estimé le président azerbaïdjanais.