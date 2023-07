Bajram Begaj : L'Albanie a toujours soutenu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

« L'Albanie a soutenu et soutiendra l'établissement d'une paix à long terme dans le Caucase du Sud grâce à la médiation des partenaires fiables et des organisations internationales. L'Albanie a toujours soutenu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU », a déclaré le président albanais Bajram Begaj, dans la déclaration à la presse avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le président albanais a indiqué : « Même dans la région des Balkans occidentaux, le dialogue est important pour que nous nous approchions du point de vue des possibilités de l’avenir, et non des rancunes du passé. La stabilité régionale dans les Balkans occidentaux est un élément nécessaire. La Serbie et le Kosovo sont des parties engagées dans des négociations sur le règlement du conflit et la création d'un nouvel esprit de coopération entre eux. Le respect des arguments avancés par les parties entre elles et au sein des organisations internationales doit être l’axe principal pour l'établissement d'une paix durable. »

« Au lieu du conflit, la prospérité doit être une boussole pour le progrès bilatéral et régional, plus tôt cela se produit, plus notre peuple en bénéficiera », a estimé le président albanais Bajram Begaj.