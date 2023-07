Le président albanais rend hommage aux martyrs azerbaïdjanais

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en Azerbaïdjan, le président de la République d’Albanie Bajram Begaj s’est rendu, vendredi 7 juillet, à l’Allée des Martyrs à Bakou.

Un détachement d’honneur y était aligné en l’honneur du président albanais.

Le président albanais Bajram Begaj a déposé une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle.

Puis, le président albanais a contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et a été informé de l’histoire de l’Allée des Martyrs et des travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.