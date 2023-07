L'Ouzbékistan accueille la Semaine des initiatives de partenariat international

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

Tachkent accueille la Semaine des initiatives de partenariat international « Nouvel Ouzbékistan : développement, innovation et illumination », indique l’UNA, Union des agences de presse de l’OCI.

L'événement vise à réunir des experts et des analystes étrangers et nationaux pour discuter des réformes démocratiques dans le nouvel Ouzbékistan, de leurs réalisations, des objectifs immédiats, ainsi que du tout nouvel espace et environnement socio-économique, politique, juridique, spirituel et éducatif du pays. Les priorités de la politique étrangère et intérieure du pays sont d'échanger sur ces objectifs.

Dans le cadre de la semaine, des forums seront organisés consacrés à des questions telles que « Le patrimoine culturel et scientifique de l'Ouzbékistan comme base d'une nouvelle renaissance », « L'économie innovante basée sur la connaissance » et « Le développement des technologies numériques », qui sont parmi les moteurs du développement durable en Ouzbékistan.

Diverses plateformes seront également organisées pour des dialogues sur de nombreuses questions, telles que le développement du capital humain, la réforme de l'éducation, la construction d'un État-providence, la nouvelle expérience de l'Ouzbékistan en matière de développement et de processus verts dans le monde, l'expérience favorable et l'environnement commercial et d'innovation émergent du pays.

Plus de 450 personnalités politiques et publiques étrangères, des représentants de grandes entreprises et des experts de plus de 60 pays participent à ces discussions.

La semaine met en vedette des dignitaires tels que Lord Wharton, membre de la Chambre des Lords au Parlement britannique, Ben Aris, ancien ministre de la Culture et du Développement international, Stephen Cole, journaliste international et rédacteur en chef de Business New Europe, et présentateur de télévision et le journaliste Ali Aslan, tandis que CNN International Media Company participe en tant que partenaire Média de la semaine.

Les événements organisés dans le cadre de la semaine sont largement couverts par Euronews et d'autres médias étrangers influents.

Au cours de la semaine, les centres de recherche et d'analyse, le monde des affaires, les ministères, les agences et plus de 300 partenaires étrangers organisent plus de 50 conférences, tables rondes et dialogues pratiques. L'événement devrait aboutir à la signature d'accords visant à renforcer davantage les relations mutuellement bénéfiques avec les partenaires étrangers et internationaux et à conclure plusieurs accords sur la mise en œuvre effective de projets communs.

Il est prévu de se tenir en marge de la semaine, intitulée « Le patrimoine culturel de l'Ouzbékistan - Les fondements d'une nouvelle renaissance ». Plus de 30 événements.