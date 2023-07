L’Azerbaïdjan et les Maldives discutent de l’expansion de leur coopération

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elnour Mammadov, s’est entretenu ce vendredi avec le ministre des Affaires étrangères des Maldives, Ahmed Khaleel, en visite en Azerbaïdjan afin de participer à la réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés (MNA).

Lors de l’entretien, l’intensification des liens bilatéraux entre les deux pays, ainsi que l’expansion de la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation, de la culture, de l’énergie, du tourisme et d’autres ont fait l’objet d’un échange de vues.

Elnour Mammadov a donné des informations détaillées sur la situation actuelle dans la région pendant la période post-conflit, le processus de déminage et les travaux de restauration et de construction dans les territoires libérés de l’occupation arménienne, ainsi que le programme du Grand retour, les projets de ville intelligente et d'énergie verte.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération multilatérale, les questions régionales et d’intérêt commun.

A l’issue de l’entretien, les ministères des Affaires étrangères des deux pays ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération.