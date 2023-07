500 jours après l’invasion de l’Ukraine, l’ONU déplore le lourd tribut payé par les civils

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

L'ONU déplore le coût civil épouvantable de l'invasion russe de grande ampleur de l'Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022 et a atteint vendredi l’étape des 500 jours, indique le site officiel de l’ONU.

La Mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine a confirmé que plus de 9.000 civils, dont plus de 500 enfants, ont été tués depuis lors, même si le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

« Aujourd'hui, nous marquons une nouvelle étape sinistre dans la guerre qui continue de faire payer un lourd tribut aux civils ukrainiens », a déclaré Noel Calhoun, chef adjoint de la Mission.

Attaques meurtrières récentes

La mission de surveillance a signalé que le nombre total de victimes mensuelles avait diminué plus tôt cette année par rapport à 2022, mais que le nombre moyen a de nouveau augmenté en mai et juin, les deux dernières semaines étant parmi les plus meurtrières depuis le début des combats.

Parmi les attaques récentes, il y a eu la frappe de missiles sur une zone commerciale animée de la ville orientale de Kramatorsk dans la soirée du 27 juin, qui a tué 13 personnes. Parmi les victimes figurait l'écrivaine primée et défenseure des droits humains Viktoriia Amelina, qui a succombé à ses blessures plus tôt cette semaine.

Quelques jours seulement après l'attaque, 10 civils ont été tués dans une autre frappe de missile à Lviv, située dans l'ouest de l'Ukraine.

Des milliers de victimes

Les informations sur les décès de civils figurent dans le dernier rapport sur les victimes civiles en Ukraine, publié par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, le HCDH, qui couvre la période allant du début de la guerre au 30 juin 2023.

Au total, 25.170 victimes civiles ont été enregistrées, dont 9.177 tués et 15.993 blessés.

De ce nombre, et dont le sexe était connu, 61% étaient des hommes et 39% étaient des femmes. Les garçons représentaient plus de 57% des victimes parmi les enfants dont le sexe était connu, et les filles 42,8%.

Le HCDH a également reçu des informations concernant 22 victimes civiles en Crimée occupée par la Russie et dans la ville de Sébastopol. Parmi eux, cinq hommes et une femme ont été tués, et 16 personnes ont été blessées – deux enfants et 14 adultes, dont le sexe est encore inconnu.

Centrale de Zaporijjia

De leur côté, les experts déployés par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine n'y ont observé aucune trace visible de mines ou d'explosifs, a déclaré mercredi le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi.

La plus grande centrale nucléaire d'Europe est aux mains des Russes depuis les premiers jours de la guerre, et les deux parties se sont accusées mutuellement d’avoir bombardé l'installation.

L'AIEA avait précédemment indiqué qu'elle était au courant de rapports selon lesquels des mines et d'autres explosifs auraient été placés dans et autour de l'usine, qui est située sur la ligne de front du conflit.

« A la suite de nos demandes, nos experts ont obtenu un accès supplémentaire au site. Jusqu'à présent, ils n'ont vu ni mines ni explosifs, mais ils ont encore besoin de plus d'accès, y compris aux toits des réacteurs 3 et 4 et à certaines parties des salles des turbines », a dit M. Grossi, exprimant l'espoir que l'accès leur sera bientôt accordé.

Les experts ont inspecté des parties de l'usine ces derniers jours et semaines et ont continué à effectuer des visites régulières sur le site.

Mercredi, ils ont également pu « vérifier une section plus large du périmètre du grand bassin de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia qu'auparavant », a indiqué l'AIEA.