Le télescope spatial de la NASA découvre le plus ancien trou noir supermassif de l’univers

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

La NASA a déclaré jeudi que son télescope spatial James Webb avait découvert le plus ancien trou noir supermassif de l’univers au centre de la galaxie CEERS 1019, selon l’Agence de presse Anadolu.

Selon l'agence spatiale américaine, le trou noir s'est formé au bout de seulement 570 millions d'années après le Big Bang et possède une masse équivalente à 9 millions de fois celle du soleil.

“Les chercheurs ont découvert le trou noir supermassif actif le plus éloigné à ce jour avec le télescope spatial James Webb. La galaxie, CEERS 1019, s’est formée au bout d’un peu plus de 570 millions d'années après le Big Bang, et son trou noir est moins massif que tout autre corps similaire identifié dans l'univers primitif", a déclaré la NASA dans un communiqué publié sur son site internet.

L'agence spatiale américaine a également déclaré que les scientifiques avaient "facilement trouvé" deux autres trous noirs qui "sont également plus petits et qui se sont formés au bout de 1 et 1,1 milliard d'années après le Big Bang".

Le télescope James Webb a également identifié 11 galaxies dont l’existence remonte à 470 et 675 millions d'années après la formation de l'univers.

La NASA a en outre déclaré que le trou noir de CEERS 1019, qui a été identifié comme étant le plus ancien à ce jour, "est d’environ 9 millions de fois la masse solaire, bien moins que les autres trous noirs qui ont existé également dans l'univers primitif et ont été détectés par d'autres télescopes".

"Ces mastodontes contiennent généralement plus d'un milliard de fois la masse du soleil et ils sont plus faciles à détecter, car ils sont beaucoup plus brillants", a ajouté l’agence spatiale américaine.

Dans le cadre de la recherche CEERS du télescope spatial James Webb, les images infrarouges et les données spectrales prises par le télescope ont été combinées pour cartographier l'univers primitif.

Les observations ont déterminé que les plus anciens trous noirs détectés avant la découverte en question se sont formés au bout de 1 milliard d'années après le Big Bang.