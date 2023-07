L’UNA organise un atelier jeudi prochain pour présenter la deuxième édition du Congrès mondial des médias

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

L'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique (UNA) organisera jeudi prochain (13 juillet 2023) un atelier virtuel au profit de ses agences de presse membres, intitulé « Présentation du Congrès mondial des médias (deuxième édition) », en coopération avec l'Agence de presse des Émirats (WAM) et la Société nationale des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC).

L'atelier vise à présenter la deuxième édition du Congrès, qui se tiendra pendant la période (14-16 novembre 2023) au Centre national des expositions d'Abou Dhabi dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, indique l’UNA.

L'atelier vise également à examiner les opportunités offertes aux agences de presse membres pendant le Congrès, qui sera organisé par « ADNEC » et « WAM », y compris la réservation d'espace pour participer à des expositions, des réunions parallèles, la participation à des sessions de discussion, l'échange d'expertise et expériences avec les médias internationaux et signature d'accords de coopération avec ces moyens, en plus de la participation à des ateliers.

Le directeur général par intérim de la Fédération des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique, M. Mohammed Abed Rabbo Al-Yami, a déclaré que l'atelier s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'Union de renforcer l'implication des agences de presse membres dans les événements médiatiques internationaux, d'une manière qui contribue à améliorer leurs performances, et à moderniser leurs outils en identifiant les dernières technologies de pointe et l'innovation dans le secteur des médias.

Il a souligné que l'atelier représentera une occasion d'échanger des idées entre les agences de presse membres sur les moyens de tirer parti de cet événement mondial, en particulier à la lumière des grands changements qui se produisent dans le travail des médias et de la nécessité pour les agences de presse officielles de suivre le rythme ces changements pour maintenir leur rôle vital en tant que source d'information fiable capable d'atteindre les lecteurs de diverses manières. segments et leurs directions.

Le Congrès mondial des médias, dans sa deuxième édition, se concentre sur trois thèmes : les médias environnementaux, l'éducation dans le domaine des médias et de l'innovation et les médias sportifs.

Il convient de noter que la première édition du Congrès mondial s'est tenue du 15 au 17 novembre 2022 et a vu une large participation des principales institutions et organisations médiatiques du monde entier, avec la participation de plus de 1600 professionnels des médias et de 141 pays, et la présence de plus de 13556 visiteurs.

La première édition a fourni une plate-forme pour accélérer le rythme de développement du secteur des médias dans le monde, en élargissant les horizons de coopération et en unifiant les idées à l'échelle mondiale pour permettre aux organisations médiatiques de s'adapter aux changements du paysage médiatique et de réussir.