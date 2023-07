La SOCAR et Cisco Systems Inc signent un protocole d'accord

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

La compagnie pétrolière nationale de la République d'Azerbaïdjan (SOCAR) et Cisco Systems Inc ont signé un protocole d'accord dans le domaine des solutions de réseau et des logiciels dans le but d'appliquer les initiatives de transformation numérique et les nouvelles technologies.

Le document prévoit une coopération entre la SOCAR et Cisco Systems Inc dans l’infrastructure technologique, la transformation numérique sécurisée, l’informatique durable, ainsi que la création d'une expérience utilisateur exceptionnelle.

Cisco Systems Inc (Cisco) est un intégrateur de technologies basées sur l'intention dans les domaines de la mise en réseau, de la sécurité, de la collaboration, des applications et du cloud. La société propose des commutateurs, des modules, des produits sans fil, des contrôleurs, des points d'accès, des routeurs et des interfaces. Les produits et technologies de la société aident les clients à gérer davantage d'utilisateurs, d'appareils et d'objets connectés à leurs réseaux. Cisco dessert un large éventail d'industries, notamment le pétrole et le gaz, l'éducation, les services financiers, le gouvernement, la santé, l'exploitation minière, les sports, les médias, le divertissement, la vente au détail, les services publics et les transports. Elle commercialise des solutions par le biais d'une force de vente directe et de partenaires de distribution, notamment des prestataires de services, des intégrateurs de systèmes, des distributeurs et des revendeurs. La société a une présence commerciale et opérationnelle dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique, au Japon et en Chine. Cisco a son siège social à San Jose, en Californie, aux États-Unis.