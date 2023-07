Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a donné le 10 juillet un coup de fil au président de la République d’Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev.

Le président azerbaïdjanais a félicité Chavkat Mirzioïev pour sa victoire incontestable aux élections présidentielles anticipées tenues en Ouzbékistan et lui a souhaité plein succès dans ses activités. Le président Ilham Aliyev a qualifié cette victoire de soutien du peuple à la politique mise en œuvre en Ouzbékistan sous la direction de Chavkat Mirzioïev et s’est déclaré convaincu que l’Ouzbékistan poursuivrait la voie du développement global sous la présidence de Chavkat Mirzioïev dans les années à venir.

Le président ouzbek a exprimé sa gratitude à son homologue azerbaïdjanais pour ses félicitations et son attention.

Lors de l’entretien téléphonique, les présidents ont souligné que les relations d’amitié et de fraternité entre les deux pays se développent très bien dans différents domaines, noté l’importance des visites réciproques et des contacts des chefs d’État et à d’autres niveaux, ont exprimé leur satisfaction du haut niveau de la mise en œuvre des accords conclus et aux décisions prises en vue d’étendre encore plus la coopération.

Les deux présidents ont échangé sur les relations bilatérales et d’autres questions d’intérêt mutuel.

Le président Ilham Aliyev a invité Chavkat Mirzioïev à effectuer une visite d’Etat en Azerbaïdjan. L’invitation a été acceptée avec gratitude.