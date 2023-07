Inde : des violences font 20 morts lors des élections rurales dans l'Etat du Bengale occidental

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

Au moins vingt personnes ont été tuées et plus de 350 blessées lors des violences qui ont entaché les élections rurales en cours dans l'Etat du Bengale occidental, dans l'est de l'Inde, ont indiqué des responsables.

Les personnes tuées ont été identifiées comme étant cinq membres du parti au pouvoir du Bengale occidental, le Trinamool Congress, un travailleur appartenant au Bharatiya Janata Party, au Parti communiste de l'Inde (marxiste) et au Congrès national indien, ainsi qu'un partisan d'un candidat indépendant.

Depuis que les élections ont été annoncées dans l'Etat le 8 juin, des incidents violents et des meurtres ont été signalés dans tout l'Etat.

Les partis politiques se rejettent mutuellement la responsabilité des violences.

Le gouverneur du Bengale occidental, C. V. Ananda Bose, a condamné samedi la violence généralisée dans le cadre du scrutin en cours.

Selon certaines sources, les autorités ont déployé d'importants contingents de personnel paramilitaire et de policiers afin de garantir un scrutin libre et équitable et de maintenir l'ordre public.

Le scrutin se déroule en une seule phase et le dépouillement est prévu pour le 11 juillet. Xinhua