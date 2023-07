Le président azerbaïdjanais : Nous attachons une grande importance au développement des relations azerbaïdjano-ouzbèkes

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à son homologue ouzbek Chavkat Mirzioïev à la suite de sa victoire incontestable aux élections présidentielles anticipées.

« Les résultats des élections sont une expression de la volonté nationale, une manifestation évidente de la confiance et du respect infinis des citoyens ouzbeks envers votre personnalité, et du large soutien populaire à la ligne politique que vous menez pour le développement global, la prospérité et le progrès de votre pays.

Nous attachons une grande importance au développement global des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan, fondées sur des bases solides telles que les origines historiques et culturelles communes et la fraternité. Le niveau actuel des relations interétatiques, qui découlent de la volonté et de l’intention de nos peuples et sont basées sur la confiance et le soutien mutuels, et le développement constant de notre partenariat suscitent une satisfaction particulière », a souligné le chef de l’Etat.

« Il est gratifiant que nos relations bilatérales aient atteint ces derniers temps un niveau qualitativement nouveau et que de nouvelles orientations aient été définies pour le développement de notre coopération mutuellement bénéfique. Je suis convaincu que grâce à nos efforts conjoints, nous parviendrons développer encore davantage les relations amicales traditionnelles entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan, qui sont des pays frères et des partenaires fiables, à étendre la coopération multiforme et à approfondir le partenariat stratégique », a ajouté le président Ilham Aliyev.