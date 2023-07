Libye : l’ICESCO tient un atelier sur les nouvelles tendances en matière de planification de l’éducation

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

En coopération avec l’Université de Benghazi et la Commission nationale libyenne pour l’éducation, la culture et les sciences, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) tient à Benghazi, en Libye, un atelier sur les nouvelles tendances en matière de planification de l’éducation. L’atelier a débuté lundi 10 juillet 2023, sous les auspices du président de l’Université de Benghazi, Dr Moussa Mohamed Magariaf, ministre de l’Éducation, selon le site web de l’ICESCO.

Cet atelier de quatre jours a vu la participation d’un certain nombre d’experts en planification de l’éducation, de responsables des divisions de la planification des ministères de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Enseignement professionnel et technique, ainsi que de plusieurs représentants des organismes compétents de l’État libyen. L’atelier vise à renforcer les capacités des participants et à leur fournir des compétences avancées dans le domaine de la planification de l’éducation. Il a pour objectif également de mettre en avant les méthodologies, processus, méthodes et techniques modernes de planification de l’éducation, et à promouvoir une culture de la planification de l’éducation afin de contribuer au développement des systèmes éducatifs.

Par ailleurs, Dr Ahmed El Zonfoli, Directeur de programmes au Secteur de l’Éducation, a pris part à l’ouverture de l’atelier et souligné l’importance de sa tenue, souhaitant que ce dernier atteigne ses objectifs de développement des capacités des experts en planification éducative, afin de contribuer efficacement au développement pédagogique souhaité.

De même, l’atelier aborde les étapes, mesures, méthodes et mécanismes d’application de la planification de l’éducation, ainsi que les nouvelles tendances en méthodes et procédures de planification de l’éducation, et les moyens de les investir pour améliorer le développement des systèmes éducatifs et assurer leur qualité, en plus de l’utilisation de la planification stratégique dans l’éducation, et les critère pour assurer le succès du processus de planification de l’éducation, notamment en temps de crise.