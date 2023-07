L’ICESCO et la Banque internationale de l’eau examinent les perspectives de coopération

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Banque internationale de l’eau ont tenu une réunion, pour examiner les perspectives de coopération entre l’ICESCO et la Banque en matière de renforcement de la sécurité et de la qualité de l’eau dans le monde islamique, à travers la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des initiatives, programmes et projets communs visant à développer les infrastructures et les technologies innovantes dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, et à forer des puits dans les zones fragiles, selon le site web de l’ICESCO.

L’ICESCO a été représentée à cette réunion, tenue vendredi dernier au siège de l’Organisation à Rabat, par M. Anar Karimov, Chef du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, M. Mohamed Hedi Shili, Chef du Département des Affaires juridiques et des Normes internationales, ainsi que par un certain nombre d’experts des Secteurs des Sciences, de la Technologie et des Sciences humaines et sociales de l’ICESCO. La Banque était représentée par M. Rashad Shawa, Fondateur et Président de la Banque, et Dr Shaddad Atili, Secrétaire général du Conseil d’administration de la Banque.

Au cours de la réunion, M. Karimov a mis en exergue la vision et les orientations stratégiques de l’ICESCO dans le domaine de l’eau, soulignant que l’Organisation accorde une grande importance aux questions liées à l’eau, car elle s’efforce de concevoir et de mettre en œuvre des programmes et des projets qui servent les Objectifs de développement durable et contribuent à répondre aux besoins des États membres. Le représentant de l’ICESCO a également présenté un certain nombre de programmes pertinents, notamment le programme d’amélioration des services d’eau et d’assainissement dans 1 000 écoles rurales du monde islamique, exprimant son désir d’établir des relations de coopération fructueuses avec la Banque internationale de l’eau.

De son côté, M. Rashad Shawa a présenté la stratégie et les efforts de la Banque dans le domaine de l’eau, et parlé de l’importance qu’elle accorde à la mobilisation en tant que mécanisme efficace pour résoudre les crises liées à l’eau à travers une approche globale, soulignant la volonté de la Banque de coopérer avec l’ICESCO pour contribuer à la réalisation de l’ODD 6 (Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement).