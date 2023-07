Le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège visite le Centre Heydar Aliyev

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

Le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, a visité ce lundi l’Allée d’Honneur, où il a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe et des fleurs devant sa tombe.

Ensuite, arrivé à l’Allée des Martyrs, le cardinal Pietro Parolin a rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie, qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, et a déposé une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle.

Le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège a également visité le Centre Heydar Aliyev. Anar Alekberov, directeur du Centre Heydar Aliyev, a donné des informations sur l’activité du centre et les expositions hébergées au centre.

Adil Karimli, ministre azerbaïdjanais de la Culture, a rencontré le cardinal Pietro Parolin. Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur les relations existantes entre l’Azerbaïdjan et le Saint-Siège, les projets en matière de culture, ainsi que la coopération entre les musées et les bibliothèques.

Le Secrétaire d'État du Saint-Siège a été invité au Forum mondial sur le dialogue interculturel qui se tiendra à Bakou en 2023.