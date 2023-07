Le président Aliyev : Nous continuerons à faire des efforts conjoints pour élever la coopération azerbaïdjano-mongole à un niveau qualitativement nouveau

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« Je crois que nous continuerons à faire des efforts conjoints pour une utilisation plus fructueuse du potentiel existant des relations entre l’Azerbaïdjan et la Mongolie et pour élever notre coopération à un niveau qualitativement nouveau », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son message de félicitations envoyé au président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh à l’occasion de la fête nationale de la Mongolie.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a adressé ses meilleurs vœux au président Ukhnaagiin Khurelsukh et a souhaité paix et prospérité au peuple mongol ami.