Rencontre de Djeyhoun Baïramov avec le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Saint-Siège.

Lors de la rencontre, l’état actuel et les perspectives des relations azerbaïdjano-vaticanaises, le processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et la situation actuelle dans la région ont fait l’objet de discussions.

Djeyhoun Baïramov a dit que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance aux liens entre les deux pays. Il s’est déclaré convaincu que le nouvel ambassade d’Azerbaïdjan au Vatican servirait le développement de la coopération. Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a noté que l’échange des visites de haut niveau effectués entre les deux parties donnait une impulsion au développement de ces liens.

Le ministre a donné des informations détaillées sur la situation après la Guerre patriotique de 44 jours, ainsi que les crimes, le vandalisme commis, le patrimoine culturel et religieux détruit par les Arméniens dans les territoires libérés de l’occupation.