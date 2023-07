La population sud-coréenne pourrait plonger à 38 mlns d'habitants en 2070

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

La Corée du Sud pourrait voir sa population tomber à 38 millions d'habitants en 2070 à cause de son faible taux de natalité alors que les 65 ans ou plus devraient représenter environ 46% de la population, ont montré ce mardi des données de Statistique Corée (KOSTAT), selon l’Agence de presse Yonhap.

Le chiffre marquerait une dégringolade par rapport aux 52 millions d'habitants estimés pour cette année, avec 18,4% de seniors, selon le rapport. Au cours de la période, la population mondiale devrait augmenter en passant de 8 milliards à 10,3 milliards d'habitants, a-t-il été ajouté.

« La population sud-coréenne qui a culminé en 2020 baissera à environ 45 millions en 2041, niveau similaire à celui de 2011 », a noté l'agence.

La quatrième économie d'Asie a vu son indice synthétique de fécondité, le nombre d'enfants qu'une femme est susceptible d'avoir au cours de sa vie, atteindre un nouveau plus bas historique avec 0,78 en 2022, un taux beaucoup plus faible que le niveau de remplacement de 2,1 qui permettrait au pays de maintenir stable la population à 51,5 millions d'habitants.

Le rapport a montré que seulement 249.000 bébés sont nés en 2022, soit un plongeon par rapport aux 480.000 naissances déclarées en 2012, montrant que le nombre de nouveau-nés est en train de diminuer à une vitesse alarmante.

Suite à la diminution de la population, l'agence a prévu que les étrangers devraient prendre une part plus importante au sein de la population. Les étrangers, qui ont englobé 3,2%, soit 1,64 million, de la population en 2023, devraient voir leur part augmenter à 4,3%, correspondant à 2,16 millions, en 2040.

En 2022, 43,9% des étrangers employés travaillaient dans les industries minière et manufacturière et 18,7% dans les secteurs du commerce, de la restauration et de l'hôtellerie. Les familles multiculturelles ont représenté 1,7% des ménages en 2021, ont également montré les données.