Le président Ilham Aliyev : Je suis convaincu que le développement réussi de notre pays sera assuré d’ici la fin de l’année

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« Je suis convaincu que le développement réussi de notre pays sera assuré d’ici la fin de l’année courante », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année 2023.

« Au cours du premier semestre de cette année, notre priorité a été d’assurer le développement durable de notre pays, de développer le secteur non pétrolier, de restaurer le Karabagh et le Zenguézour oriental et de poursuivre les réformes dans les domaines économique et social. Je peux dire que notre économie, dans l’ensemble, s’est développée au cours des six derniers mois, bien que les chiffres absolus ne soient pas si élevés », a précisé Ilham Aliyev.