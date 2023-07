Le président de la République : D'ici la fin de l'année, l'inflation pourra baisser à un seul chiffre

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« L'inflation à deux chiffres doit nous donner matière à réflexion. J'espère que l'inflation pourra baisser à un seul chiffre d'ici la fin de l'année », a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année 2023.

« Outre des raisons naturelles, il existe également des raisons subjectives. Elles devraient être étudiées plus sérieusement et des propositions devraient être faites sur les mesures à prendre avant la fin de l'année. Parce que dans le contexte du potentiel économique global de l'Azerbaïdjan et des résultats obtenus dans le domaine économique, il n'est certainement pas souhaitable que l'inflation se situe au niveau de 12% », a-t-il affirmé.