Ilham Aliyev: 100 localités doivent être reconstruites dans la première phase du programme du Grand retour

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« Après le rapprochement concernant le budget, nos deux principales priorités étaient la restauration du Karabagh et du Zanguézour oriental et l'augmentation de notre puissance militaire. En ce qui concerne la première priorité, je peux dire que tout est mis en œuvre plus rapidement que prévu. Nous mobilisons toutes nos forces », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année 2023.

« Déjà cette année, nous avons réussi à assurer le retour des personnes déplacées dans le village de Talych et la ville de Latchine, et d'ici la fin de l'année, les personnes déplacées retourneront également dans les villages de Zaboukh et Sous de la ville de Latchine. Le programme de retour est mis en œuvre de manière cohérente, donc les habitants de cinq localités - une ville et quatre villages, seront entièrement installés dans leurs terres natales d’ici la fin de l'année. Au total, 100 localités doivent être reconstruites dans la première phase du programme du Grand retour », a fait savoir le président azerbaïdjanais.