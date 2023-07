Le président Aliyev : D'autres mesures seront prises concernant le futur plan de développement de la ville de Latchine

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« Sur l'exemple de la ville de Latchine, je peux dire qu'en seulement huit mois, la majeure partie de la ville a été entièrement restaurée, et des maisons individuelles et des immeubles y sont en cours de construction pour accueillir plus de 700 familles », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année 2023.

« D'autres mesures seront prises concernant le futur plan de développement de la ville de Latchine. Nous devons toujours concentrer notre attention sur les travaux à réaliser dans ce domaine. Je peux dire que c'est la question la plus importante dans mon travail quotidien aujourd’hui, et nous surveillons tout d’une manière permanente », a souligné le chef de l'Etat.