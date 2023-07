Ilham Aliyev : Nous assurerons la dépense d’environ 12 milliards de manats au Karabagh et au Zanguézour oriental d'ici la fin de cette année

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« Nous faisons tout conformément à un plan et les normes les plus élevées sont appliqués dans le territoires libérés de l’occupation », a noté le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année 2023.

« D'ici la fin de cette année, nous assurerons la dépense d’environ 12 milliards de manats au Karabagh et au Zanguézour oriental d’après le programme d'investissement prévu en général. Je dois également noter que tout ce travail est effectué grâce au budget de l’Etat de l'Azerbaïdjan. À l'exception de deux écoles, tous les travaux d'infrastructure et de construction sont financés par le budget de l'État azerbaïdjanais et sont réalisés par des entreprises publiques azerbaïdjanaises », a-t-il ajouté.