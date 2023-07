Le président Ilham Aliyev : De nombreuses tâches nous attendent

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« De nombreuses tâches nous attendent. Des projets d'infrastructure sont mis en œuvre non seulement au Karabagh et au Zanguézour oriental, mais aussi dans tout le pays », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année courante.

« Nos énormes ressources financières sont impliquées et mobilisées dans le cadre du développement industriel et d'autres enjeux. Nous devons utiliser tous les fonds alloués de manière rentable et assurer une transparence totale - à la fois dans la collecte et la dépense des recettes budgétaires. Comme je l'ai mentionné, lorsque des ajouts ont été faits à notre budget, la deuxième priorité principale a été d'augmenter notre force militaire. Et c'est aussi naturel. La situation internationale est évidente », a affirmé le chef de l’Etat.