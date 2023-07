Le Président Aliyev : Nous devons être plus forts pour nous défendre

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« Les règles sont complètement violées dans le monde, les règles de comportement, le droit international ne sont pas respectés. Nous le voyons presque tous les jours. Chaque jour, les grandes puissances, qui ont assumé le rôle de garants du droit international, sont les premières à violer ce droit, puis elles justifient leurs actions », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année courante.

Constatant que tous les grands pays violent les normes du droit international, le chef de l'Etat a déclaré : « Par conséquent, bien sûr, nous devons être plus forts, tout d'abord, pour nous défendre, défendre notre indépendance, défendre notre choix, notre mode de vie, défendre notre intégrité territoriale. Après la Seconde guerre du Karabagh, nous avons pris des mesures très sérieuses dans ce sens. Je l’ai déjà dit, mais je tiens à répéter que les forces armées azerbaïdjanaises ont un plus grand potentiel militaire. Nous deviendrons plus forts à la fois en termes de capacité de combat et d'équipement, car ce processus ne s’arrête pas et ne doit pas s’arrêter.

« J’ai dit que nous allouerons autant de fonds que nécessaire pour deux priorités - le renforcement de notre potentiel militaire et la restauration des terres libérées », a affirmé le président Ilham Aliyev.