L’Azerbaïdjan accueillera une conférence internationale sur les services sociaux pour la première fois

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

A l’initiative de l’Agence de sécurité sociale durable et rapide (DOST) auprès du Ministère du Travail et de la Protection sociale, une conférence internationale portant sur le thème « DOST2023 : une plateforme unique pour une prestation de services flexibles, innovantes et durables » dans le domaine des services sociaux aura lieu le 8 septembre pour la première fois en Azerbaïdjan.

Cette conférence qui se tiendra à l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev et du 5ème anniversaire du Centre DOST, réunira 50 délégués étrangers, 110 représentants locaux, ainsi que 40 organisations internationales.

Elle se terminera le 9 septembre.