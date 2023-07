Ilham Aliyev : Personne ne peut employer le langage de l’ultimatum pour parler à l'Azerbaïdjan

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« Dans le monde d'aujourd'hui, le facteur de pouvoir est au premier plan, on tient compte du pouvoir. Et nous l'avons montré à plusieurs reprises au cours des deux dernières années et demie et personne ne peut affecter notre volonté », a fait savoir le président de la République Ilham Aliyev lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année 2023.

« Au contraire, nous avons pu briser toutes les flèches qui nous visaient pour protéger notre dignité et nos intérêts. Il n'y a pas besoin de mots supplémentaires, tout est évident.

Je ne veux pas entrer trop dans les détails, pour ainsi dire, mais tout le monde peut et doit voir et savoir que personne ne peut employer le langage de l’ultimatum pour parler à l’Azerbaïdjan, et je pense qu’il n’y aura pas de telles tentatives », a souligné le chef de l'État.