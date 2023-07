Le président Aliyev : La situation géographique favorable de l'Azerbaïdjan crée des opportunités supplémentaires pour nous

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

« L'importance du secteur des transports s'est accrue surtout ces derniers temps. Parce que certaines mesures restrictives ont conduit à l'ouverture de nouvelles voies de transport, et la situation géographique favorable de l'Azerbaïdjan crée certainement des opportunités supplémentaires pour nous », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année 2023.

« Nous menons depuis de nombreuses années une politique cohérente de développement du secteur de transport. Nous avons complètement modernisé l'ensemble de l'infrastructure de notre territoire. Mais aujourd'hui, la demande augmente encore plus. Car le fret augmente, alors que les voies de transport sont limitées. L’augmentation du transport de marchandises du Nord vers le Sud et inversement, d'Est en Ouest et vice versa est évidente. Ici aussi, l'Azerbaïdjan agit comme un partenaire très fiable, est en contact étroit avec ses voisins et ne ménage pas ses efforts pour résoudre les problèmes de transport des voisins », a-t-il ajouté.