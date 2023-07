Le président de la République : La modernisation de nos forces armées avance conformément à notre plan

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

« La modernisation de nos forces armées, l'approfondissement des réformes dans ce domaine, la création et l'amélioration de nouvelles unités armées, y compris l'acquisition des armes et des équipements les plus avancés, sont réalisés conformément à notre plan », a souligné le président de la République Ilham Aliyev lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année courante.

Le chef de l'Etat a souligné que les réformes menées dans les forces armées après la Seconde guerre du Karabagh n’étaient pas encore achevées. « Nous devons amener nos forces armées au niveau des armées les plus avancées du monde - bien sûr, compte tenu de la proportion de l'Azerbaïdjan. En termes de réformes structurelles, de gestion et d'autodéfense, nous construisons une force avec laquelle nous pouvons nous sentir en sûreté dans cette géographie. C'est le cas aujourd'hui, mais des travaux encore plus grands doivent être faits », a précisé le président azerbaïdjanais.

« Notre sécurité est entre de bonnes mains, le peuple azerbaïdjanais peut et doit désormais vivre en paix. L'une des tâches qui nous attendent est, bien sûr, les relations avec l'Arménie. Dans ce domaine, le résultat ne dépend pas seulement de nous. Cependant, notre politique pousse la partie arménienne à prendre des mesures importantes. Mais, bien sûr, c'est une activité mutuelle », a noté le président.