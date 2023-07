Le président Ilham Aliyev : Nous devons revoir nos opportunités de construction navale en mer Caspienne

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

« Nous devons revoir nos opportunités de construction navale en mer Caspienne, car les commandes viennent des pays voisins », a souligné Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son discours lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année 2023.

« Notre usine de construction navale répond à la capacité de transport disponible. De plus, nous prenons également en compte le démantèlement de navires en activité depuis de nombreuses années. Parce qu’ils tombent en ruine et doivent être renouvelés. Mais il y a une plus grande demande maintenant – à la fois chez nous et dans les pays voisins. Il n’est donc pas exclu qu’un jour nous puissions commencer à étendre les zones de production de l’usine de construction navale », a estimé le président azerbaïdjanais.