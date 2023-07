Le président azerbaïdjanais : L’extraction des premiers gaz du champ de condensats de gaz d’Abchéron est un événement très important

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

« L’extraction des premiers gaz du champ de gaz et de condensat d'Abchéron est en effet un événement très important. Car notre principale ressource gazière jusqu’à présent était le champ de gaz et de condensat de Chahdeniz en ce qui concerne les exportations », a affirmé le président Ilham Aliyev dans son discours lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année courante.

Le président de la République a dit : « Nous avions de grands espoirs et nous savions que le gisement de gaz et de condensat d’Abchéron contenait d’importantes réserves. J’ai été informé il y a quelques jours que les premiers gaz avaient été extraits. Les débits aussi sont très bons. Un puits produit plus de gaz et de condensat que le champ de Chahdeniz. Cela garantira notre sécurité énergétique à un niveau supérieur. De plus, le volume de gaz destiné à l’exportation augmentera d’année en année, non seulement grâce au gisement de Chahdeniz, mais également à celui d’Abchéron.