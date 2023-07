Le président de la République reçoit le président du parlement turc  MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mercredi 12 juillet le président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, Numan Kurtulmus.

Numan Kurtulmus a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et a demandé de lui transmettre les siennes.

Le président azerbaïdjanais a, une fois de plus, présenté ses félicitations pour la victoire remportée aux élections présidentielles et législatives tenues en Türkiye.

Lors de la rencontre, il a été souligné avec satisfaction que les relations d’amitié et de fraternité entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye se développaient très bien dans tous les domaines, ainsi qu’entre les parlements. Il a été noté que la visite de Numan Kurtulmus contribuerait au développement des relations entre les deux pays.

Au cours de l’entretien, l’importance de renforcer encore plus l’Organisation des États turciques et de raffermir la coopération au niveau de cette organisation et de la TURKPA a été mise en valeur.