L’UNA organisera demain un atelier de présentation de la deuxième édition du World Media Congress

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

L'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique (UNA) organisera demain, jeudi 13 juillet 2023, un atelier virtuel au profit de ses agences de presse membres, intitulé « Présentation du Congrès mondial des médias (deuxième édition) », en coopération avec l'Agence de presse des Emirats (WAM) et la Société nationale des expositions d'Abou Dhabi (ADNEC), selon l’UNA.

L'atelier vise à présenter la deuxième édition du Congrès, qui se tiendra pendant la période (14-16 novembre 2023) au Centre national des expositions d'Abou Dhabi dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mansour. bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et ministre de la Cour présidentielle.

L'atelier vise également à examiner les opportunités offertes aux agences de presse membres pendant le Congrès, qui sera organisé par "ADNEC" et "WAM", y compris la réservation d'espace pour participer à des expositions, des réunions parallèles, la participation à des sessions de discussion, l'échange d'expertise et expériences avec les médias internationaux et signature d'accords de coopération avec ces moyens, en plus de la participation à des ateliers.

Le directeur général par intérim de la Fédération des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique, M. Mohammed Abed Rabbo Al-Yami, a expliqué que l'atelier permet l'échange d'idées entre les agences de presse membres sur les moyens de tirer parti de cet événement mondial, en particulier dans compte tenu des grands changements qui se produisent dans le travail des médias et de la nécessité pour les agences de presse officielles de suivre le rythme de ces changements et de maintenir leur rôle vital de source d'information fiable capable d'atteindre les lecteurs de différents segments et tendances.

Le « World Media Congress 2023 » abordera, pendant trois jours, plusieurs thèmes majeurs qui portent sur les médias environnementaux et la durabilité, l'éducation aux médias, les défis, les opportunités et l'innovation, ainsi que les médias sportifs, et le rôle des nouvelles technologies et intelligence artificielle.

Le Congrès mondial des médias 2023 offre une plate-forme mondiale importante aux organisations médiatiques nationales, régionales et internationales pour explorer l'avenir du secteur mondial des médias et son rôle central dans l'avancement des voies de développement durable dans le monde, en plus de fournir une opportunité de renforcer la coopération et d'établir des médias des partenariats qui feront progresser le développement du secteur des médias, assureront sa durabilité et continueront de fournir un contenu fiable, renouvelable et diversifié qui suit le rythme du développement technologique rapide auquel le monde assiste.

Il convient de noter que la première édition du Congrès mondial s'est tenue du 15 au 17 novembre 2022 et a vu une large participation des principales institutions et organisations médiatiques du monde entier, avec la participation de plus de 200 PDG, ainsi que de plus de 1200 pionniers des médias, spécialistes et influenceurs mondiaux représentant 6 continents du monde, il comprenait plus de 30 sessions interactives et plus de 27 ateliers, auxquels ont participé plus de 173 conférenciers internationaux de premier plan.

L'exposition accompagnant le World Media Congress, dans sa première session, a attiré plus de 193 grandes entreprises internationales spécialisées dans le secteur des médias, de 42 pays à travers le monde, au cours desquelles elles ont passé en revue les dernières technologies internationales spécialisées dans ces secteurs vitaux.