Numan Kurtulmus : Les relations interparlementaires jouent un rôle important dans les liens turco-azerbaïdjanais

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

« Je suis honoré d'effectuer ma première visite en Azerbaïdjan en tant que président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye. Les relations interparlementaires jouent un rôle important dans les liens entre nos pays. Nous devons renforcer encore plus les relations interparlementaires et les porter à un nouveau niveau », a déclaré Numan Kurtulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, lors de sa rencontre avec la présidente du Milli Medjlis Sahibé Gafarova mercredi 12 juillet.

Abordant les liens étroits entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye, Numan Kurtulmus a déclaré que l'Azerbaïdjan était le premier pays à être venu en aide lorsque la Türkiye avait été touchée par le tremblement de terre et a exprimé ses profonds remerciements pour cela.

Le président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye a dit que les liens entre les deux pays étaient fondés sur des bases solides.

« La Türkiye et l’Azerbaïdjan sont au début d’une nouvelle ère. L'Azerbaïdjan a remporté la victoire dans la Guerre patriotique de 44 jours et a restauré son intégrité territoriale. Après la victoire, de nouvelles opportunités se sont ouvertes pour l’Azerbaïdjan. Nous croyons que l'Azerbaïdjan, pays frère, continuera à lutter avec confiance pour devenir un pays plus fort », a-t-il estimé.