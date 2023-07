Les commissions sur la délimitation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie tiennent leur quatrième réunion

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

La Commission d’Etat sur la délimitation de la frontière azerbaïdjano-arménienne et la Commission sur la délimitation de la frontière et la sécurité des frontalières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont tenu le 12 juillet 2023, à la frontière entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie, leur quatrième réunion sous la présidence du vice-Premier ministre azerbaïdjanais Chahin Moustafaïev et le vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan, selon le Cabinet des ministres azerbaïdjanais.

Compte tenu des accords conclus dans divers formats au niveau des dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, les parties ont poursuivi la discussion sur les questions de délimitation et examiné un certain nombre de questions organisationnelles et procédurales.

Les parties ont également convenu de déterminer la date et le lieu de la prochaine réunion des commissions.