L’Agence azerbaïdjanaise des PME discute de la coopération avec le Groupe turque Albayrak

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

Orkhan Mammadov, président du Conseil d’administration de l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des exportations et des investissements (KOBIA), a rencontré Mustafa Albayrak, membre du Conseil d'administration du Groupe turque Albayrak.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur les projets effectués en Azerbaïdjan, ainsi que les opportunités de coopération.

Le Groupe Albayrak a commencé à opérer dans la construction en 1952 et s’est développé sans relâche parallèlement à la croissance de l’économie nationale. Le Groupe a renforcé la Turquie grâce à ses solides investissements dans de nouvelles industries au cours de chaque période d’expansion. Près de 80 entreprises et marques d’édition opèrent sous le Groupe Albayrak dans plus de 20 secteurs, notamment la construction et les partenariats d’investissement immobilier, l’industrie, la logistique, les médias et le tourisme.

Créant des opportunités d’emploi pour près de 10 000 personnes dans le pays, le Groupe Albayrak fait avantage de sa confiance à l’avenir de la Turquie, qui a été le moteur de son succès pendant de longues années.