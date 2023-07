Etats-Unis : L'indice du dollar plonge à seuil le plus bas en 15 mois sur fond d’inflation

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

L'indice du dollar américain a plongé à son plus bas niveau depuis 15 mois, lors des échanges matinaux de ce jeudi, impacté par l'annonce des données d'inflation américaines, qui ont montré une baisse des prix à la consommation, indique l’agence de presse Anadolu.

Le Bureau américain des statistiques du travail a déclaré, dans la journée du mercredi, que l'inflation annuelle aux États-Unis avait baissé à 3 % en juin, contre les 4 % du mois de mai, dans une forte baisse qui a excédé les prévisions des analystes.

Les chiffres de l'inflation relevés en juin sont les plus bas depuis 27 mois, et plus précisément depuis le mois de mars 2021, qui enregistrait un taux de 2,6 %.

Lors des échanges d’aujourd'hui, l'indice du dollar américain a chuté face à six devises concurrentes, à 100,2 points, soit son seuil le plus bas depuis avril 2022.

La baisse de l'indice du dollar est due aux prévisions du marché selon lesquelles le taux de l'inflation enregistré en juin dernier devrait inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à maintenir ses taux d'intérêt inchangés, lors de la réunion qui devrait se tenir à la fin de ce mois, indiquant la fin de la politique de resserrement monétaire.

L’indice du dollar profite d’une forte inflation et des tensions géopolitiques, dans la mesure où ces facteurs poussent la Réserve fédérale américaine à relever ses taux d'intérêt, et par conséquent à renforcer encore plus le dollar.