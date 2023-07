Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 12 juillet un coup de fil du Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Lors de l’entretien téléphonique, Antony Blinken a exprimé le soutien continu de son pays aux discussions sur le traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et a évoqué l’importance d’une approche créative et basée sur le compromis dans le processus de négociation. Mettant en valeur l’importance du passage par le poste de contrôle frontalier de Latchine, il a évoqué l'importance de maintenir la dynamique positive dans les négociations pour parvenir à une paix durable.

Le président Ilham Aliyev a souligné l’engagement de l’Azerbaïdjan envers l’agenda de paix visant à normaliser les relations avec l’Arménie, et a souligné que son pays, en tant qu’initiateur du traité de paix entre les deux pays, soutient sa signature.

Le chef de l’Etat a salué le soutien continu d’Antony Blinken et du gouvernement américain pour faire avancer l’agenda de paix entre les deux pays, et a déclaré que la prochaine réunion de haut niveau avec la partie arménienne se tiendrait dans les prochains jours.

Le président Ilham Aliyev a souligné que malgré l’organisation régulière du fret humanitaire, des passages individuels et des évacuations sanitaires par le poste de contrôle frontalier de Latchine, une provocation armée avait été commise par l’Arménie le 15 juin dernier et des faits de contrebande ont été révélés dans les envois humanitaires effectués sous l’accompagnement du Comité international de la Croix-Rouge, ajoutant que des enquêtes sont en cours à cet égard.