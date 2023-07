La coopération militaro-technique entre l’Azerbaïdjan et Israël au cœur des discussions VIDEO

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, s’est entretenu ce jeudi avec une délégation conduite par le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

Tout d’abord, la délégation israélienne s’est rendue à l’Allée des Martyrs où il a rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan et a déposé des fleurs sur leurs tombes.

Une cérémonie d’accueil officiel a été organisée en l’honneur du ministre israélien. Les ministres de la Défense des deux pays ont passé en revue le détachement d’honneur. Les hymnes nationaux de l'Azerbaïdjan et d’Israël ont retenti.

Zakir Hassnov s’est dit enchanté de voir son homologue israélien en Azerbaïdjan. Le ministre azerbaïdjanais a noté que le haut niveau du partenariat entre les deux pays jouait un rôle important dans le développement des deux Etats et dans l’assurance de la sécurité dans toute la région.

Yoav Gallant a indiqué que les liens azerbaïdjano-israéliens sont fondés sur l’amitié et la confiance mutuelle, soulignant la nécessité de ce genre de rencontres et de visites réciproques en termes de développement de la coopération militaire.

Un accent particulier a été mis sur l’importance du renforcement des liens stratégiques et de l’expansion des relations sécuritaires.

Les perspectives de développement de la coopération militaire et militaro-technique entre les deux pays, ainsi que les questions d’intérêt commun ont fait l’objet de discussions.