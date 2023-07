L’ICESCO tient au Sénégal un séminaire sur les politiques et programmes d’alphabétisation pour l’autonomisation des femmes

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

En date du 11 juillet 2023 à Dakar, a été lancé un séminaire national sur les politiques et les programmes d’alphabétisation pour l’autonomisation des femmes. Cet événement d’importance majeure est organisé par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) en étroite collaboration avec la Commission nationale Sénégalaise pour l’UNESCO/ l’ICESCO, sous l’égide de M. Cheikh Omar Ann, ministre de l’Éducation nationale de la République du Sénégal, qui préside ladite Commission, selon le site web de l’ICESCO.

Ce séminaire, qui se déroulera sur une période de quatre jours, a réuni des décideurs issus des ministères chargés des questions de l’éducation et des femmes, des organisations non gouvernementales, des organismes féminins, ainsi que des experts spécialisés dans les domaines de l’alphabétisation et de l’éducation non-formelle.

Cette rencontre vise avant tout à procéder à une évaluation minutieuse des politiques et des programmes d’alphabétisation et d’éducation non-formelle aux femmes sénégalaises, à mettre en lumière les meilleures pratiques et innovations, et à tirer au clair les défis qui entravent ces politiques et programmes. De même, cette occasion sera propice à l’énonciation de recommandations pertinentes, afin de tracer les contours des perspectives futures pour les programmes d’alphabétisation des femmes au Sénégal.

Dans son discours inaugural, Monsieur Aliou Lèye, Secrétaire général de la Commission nationale Sénégalaise, a salué les rôles pionniers de l’ICESCO et son soutien constant à la République du Sénégal par le biais de divers programmes et projets relevant de son domaine d’expertise. La séance d’ouverture a été suivie à distance par la Docteure Koumbou Bolly Barry, Cheffe du Secteur de l’Éducation à l’ICESCO, ainsi que par plusieurs experts du secteur. Dans son allocution, l’Organisation a mis l’accent sur l’importance de lutter contre l’analphabétisme, tout en promouvant l’autonomisation sociale et économique des femmes, leur permettant ainsi de s’acquitter de leurs rôles et de contribuer activement à un développement durable et inclusif.