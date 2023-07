La Fédération des agences de presse de « coopération islamique » organise un atelier sur le Congrès mondial des médias

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Hier, jeudi 13 juillet 2023, l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique (UNA) a organisé un atelier pour présenter le Congrès mondial des médias dans sa deuxième édition, en coopération avec l'Agence de presse des Emirats (WAM) et la Société nationale des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC), indique l’UNA.

L'atelier visait à présenter la deuxième édition du Congrès, qui se tiendra pendant la période (14-16 novembre 2023) au Centre national des expositions d'Abou Dhabi dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et ministre de la Cour présidentielle.

Au début de l'atelier, le directeur général de l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique (UNA), Son Excellence M. Mohammed bin Abed Rabbo Al-Yami, a confirmé que le Congrès mondial des médias, dans sa première édition, a représenté une opportunité rare qui a permis à de nombreuses agences de presse des pays de l'OCI de se familiariser étroitement avec les dernières technologies utilisées dans les secteurs des médias et les principales tendances de l'industrie du contenu.

Al-Yami a expliqué que le paysage médiatique est en constante évolution et soumis à de nombreuses influences, dont les développements successifs de l'intelligence artificielle et de ses applications, et l'urgente nécessité de formuler des contenus journalistiques qui prennent en compte l'innovation et répondent aux besoins émergents, problématiques dans les domaines des médias environnementaux et climatiques et du développement durable.

Al-Yami a souligné que face à ces évolutions rapides de l'espace médiatique, le Congrès mondial des médias vient dans sa deuxième édition proposer des solutions et présenter les meilleures expériences internationales réussies, soulignant que cela nécessite que les agences membres atteignent le maximum profit souhaité de cet événement.

Il a ajouté : Comme dans le cas de la première édition, nous nous réunissons aujourd'hui avec la participation des deux organes organisateurs du Congrès mondial des médias, à savoir la Société nationale des expositions d'Abou Dhabi et l'Agence de presse des Emirats, pour explorer les opportunités qui s'offrent à nos pendant l'événement, et d'identifier les aspects possibles de la coopération avec des institutions internationales prestigieuses, de manière à faire progresser la performance de nos institutions médiatiques et à renforcer leur compétitivité sur la scène médiatique mondiale.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence de presse des Emirats (WAM) et président du comité d'organisation du Congrès mondial des médias, Son Excellence M. Muhammad Jalal Al Raisi, a révélé que les thèmes de la deuxième édition du Congrès mondial comprennent plusieurs des sujets qui incluent, mais sans s'y limiter, la communication numérique, l'intelligence artificielle, la technologie de pointe, la créativité et l'innovation, en plus d'un certain nombre de sessions spécialisées dans les domaines du journalisme, de la radio, de la télévision, d'Internet, des médias sociaux et de l'intelligence artificielle.

Il a souligné que l'accent sera mis dans cette édition principalement sur les questions de durabilité, d'innovation, de médias sportifs, de jeunesse, de communication sociale, d'éducation, de l'avenir des médias et des dernières technologies dans chacun de ces sujets importants dans le secteur de l'industrie des médias, ainsi qu'une plate-forme idéale pour les entreprises internationales souhaitant pénétrer les marchés de l'industrie des médias dans les régions du Golfe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Al-Raisi a souligné que l'objectif de ce congrès est de renforcer la coopération mondiale entre les institutions médiatiques, les agences de presse et les professionnels des médias, d'échanger des expériences et des connaissances, et de promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle dans le monde.

Il a expliqué que le Congrès mondial des médias sera une plate-forme pour discuter des questions d'intérêt pour l'avenir des médias, que ce soit au niveau économique, social ou de la connaissance, et pour échanger des expériences et des idées sur la manière d'améliorer la capacité des médias à fournir couverture complète et précise et se tenir au courant des développements technologiques, soulignant qu'il y aura une occasion de se renseigner sur les derniers développements technologiques.Dans le domaine des médias et comment les appliquer de manière efficace et innovante.

Al-Raisi a appelé les parties participant à l'atelier à s'engager dans les discussions et les ateliers qui se tiendront pendant le Congrès, soulignant que votre présence et vos diverses expériences contribueront à enrichir le dialogue et à créer un avenir meilleur pour l'industrie des médias.

Après cela, le directeur général adjoint par intérim de l'agence de presse des Emirats, Son Excellence M. Ali Al-Saad, a fait un exposé introductif sur la deuxième édition du Congrès mondial des médias, qui se tiendra du 14 au 16 novembre 2023 à Abu Dhabi, indiquant que l'édition vient accélérer le processus de changement dans le secteur des médias à travers le monde, en offrant une réflexion globale, une vision prospective et une collaboration pour aider les entreprises à s'aligner, s'adapter et prospérer.

Il a expliqué que la deuxième édition du Congrès se tiendra sur 3 jours, le premier jour axé sur la durabilité et les médias environnementaux, le deuxième jour sur l'éducation dans le domaine des médias et de l'innovation, tandis que le troisième jour sera axé sur les médias sportifs.

Un grand nombre d'événements d'accompagnement auront également lieu pendant le Congrès, y compris des plateformes d'innovation, plus de 35 ateliers et des laboratoires pour l'avenir de l'industrie des médias qui rassemblent des dirigeants, des décideurs politiques et des hommes et femmes d'affaires du monde entier. pour partager, discuter et développer des idées, en plus des plateformes de spectacles en direct, des séances de dialogue avec les médias et des plateformes éducatives qui permettent aux participants de se familiariser avec les dernières technologies et tendances des médias.

Al-Saad a expliqué que toutes les agences de presse et les institutions médiatiques des pays de l'OCI peuvent participer à l'exposition en réservant un espace et en assistant à travers un pavillon spécial pour examiner le travail de l'organisation.

Il convient de noter que la première édition du Congrès mondial s'est tenue du 15 au 17 novembre 2022 et a vu une large participation des principales institutions et organisations médiatiques du monde entier, avec la participation de plus de 200 PDG, ainsi que de plus de 1200 6 pionniers des médias, spécialistes et influenceurs mondiaux représentant 30 continents dans le monde, comprenant plus de 27 sessions interactives et plus de 173 ateliers, auxquels ont participé plus de XNUMX conférenciers internationaux de premier plan.

L'exposition accompagnant le World Media Congress, dans sa première session, a attiré plus de 193 grandes entreprises internationales spécialisées dans le secteur des médias, de 42 pays à travers le monde, au cours desquelles elles ont passé en revue les dernières technologies internationales spécialisées dans ces secteurs vitaux.